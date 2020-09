‘Emma’: Clássico de Jane Austen ganha luxuosa nova adaptação

Um bom casamento, com um homem de caráter e fortuna considerável, é o caminho para a felicidade sugerido às mocinhas de Jane Austen. As protagonistas, que vivem na Inglaterra do início do século XIX, entendem tal conceito, mas raramente se mostram conformadas com ele — antes de se renderem ao final feliz e inevitável, afinal, não havia muitas outras opções destinadas ao sexo feminino. Emma, que dá nome ao último livro publicado pela inglesa em vida, em 1815, é o caso mais peculiar. Descrita como jovem, bonita e rica, mas também mimada, esnobe e entediada, a personagem acredita ter um dom para unir casais. Ela mesma, porém, torce o nariz para o matrimônio, garantindo que permanecerá solteira, cuidando do pai em sua mansão. Após servir de cupido para sua governanta, a moça interfere no destino de Harriet, uma garota ingênua que acaba de chegar à cidade e de cara se apaixona por um fazendeiro — figura desprezada por Emma, que busca uma união mais rentável para a amiga. A trama ganha agora uma nova e luxuosa adaptação nesta comédia estrelada por Anya Taylor-Joy (de A Bruxa), que realça o complexo de superioridade da protagonista, sem deixar de dar a ela tons de doçura e inocência que conquistam o espectador. Revista à exaustão pelo cinema e pela TV, Jane Austen prova, mais uma vez, sua relevância e capacidade de ser atual, mesmo a dois séculos de distância. Disponível no Now, iTunes e outros canais de vídeo sob demanda.