Em tempos de pandemia, ternura de ‘Modern Love’ cai como uma luva

Às vésperas do lockdown na Europa, Paula (Lucy Boynton) e Michael (Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones), se conhecem em um trem rumo a Dublin. A conexão entre eles é imediata. Crentes de que a tal pandemia não demoraria a passar, os dois optam por não trocar telefones e marcam de se encontrar após os estipulados quinze dias de isolamento. Não é segredo que o período se estenderia por muito mais do que o previsto. As intempéries, porém, não os impedem de alimentar a paixão quase platônica a distância. A trama real é uma das oito que integram a segunda temporada da antologia inspirada na coluna Modern Love do jornal The New York Times. Os episódios conservam a doçura da primeira leva, com um adicional: em meio à pandemia, tanta ternura cai como uma luva. Disponível no Amazon Prime Video.