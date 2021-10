Em ‘O Livro do Xadrez’, jogador se refugia do nazismo nos tabuleiros

Em uma viagem de barco, um campeão de xadrez aceita o desafio de passageiros que almejam vencê-lo no tabuleiro. Ninguém consegue, até surgir um adver­sá­rio à altura. O jogador é um ex-­advo­ga­do de Viena que, detido pelos nazistas junto a outros “notáveis” — judeus com informações que interessavam a Hitler —, se refugiou nas regras do xadrez, imaginando jogadas para não enlouquecer em meio a torturas psicológicas. Com cores biográficas, o livro do autor austríaco foi finalizado dias antes de seu suicídio no Brasil, em 1942.