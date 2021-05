Em ‘O Álbum Branco’, Joan Didion conta dos loucos anos 60 e 70 nos EUA

Sentada no chão de um estúdio, Joan Didion observa o The Doors em ação. Ela relata a movimentação da banda pouco antes de falar sobre a vida louca que experimentou ao lado de músicos. Residindo em Los Angeles, Joan — hoje aos 86 — é uma testemunha ocular dos loucos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, os quais descreve com aguçada perspicácia em ensaios como os que compõem este livro de 1979. Além das idiossincrasias dos famosos, ela fala sobre política, casos de assassinato e absurdos da vida que valeriam (ou não) espaço no noticiário.