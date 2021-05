Em novo álbum, The Black Keys reúne o crème de la crème do delta-­blues

Em seu décimo ál­bum de estúdio, a dupla de blues-rock de Ohio, formada por Dan Auerbach e Patrick Carney, homenageia os grandes nomes do delta-­blues, estilo surgido na região do delta do Mississippi, nos Estados Unidos. Trata-se, como diz o título, de uma seleção apenas com o crème de la crème do ritmo. O guitarrista Junior Kimbrough (1930-1998) é o grande homenageado, com cinco canções que, recriadas na guitarra e bateria do Black Keys, ganharam o peso do rock, como na enérgica Do the Romp e na animada Sad Days, Lonely Nights.

