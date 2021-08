Em ‘Made for Love’, Christin Milioti vive um casamento à la ‘Black Mirror’

Nos dez anos desde que se casou com o triliardário Byron (Billy Magnussen), dono do gigante da tecnologia Gogol, Hazel (a ótima Cristin Milioti) nunca saiu do Eixo, o paraíso parte real, parte virtual em que o marido hipercontrolador a aprisionou. Mas, ao descobrir que o próximo projeto de Byron é implantar no cérebro dela um chip capaz de fundir a consciência dos dois, ela finalmente dá um basta (tarde demais, porém) e vai procurar o pai fracassado (Ray Romano), que vive um segundo “casamento” com uma boneca inflável. Criada pela autora Alissa Nutting, a série é parte sátira, parte comédia aflitiva, parte drama. Disponível na HBO Max.

