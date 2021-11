Em filme terno, Tom Hanks e cão sobrevivem ao fim da camada de ozônio

A camada de ozônio se foi e, com ela, quase tudo o que é vivo. Em St. Louis, Missouri, só restam o engenheiro Finch (Tom Hanks) e seu cão. Refugiado no laboratório que antes dirigia, ele constrói com peças desencontradas um robô, Jeff (Caleb Landry Jones), que revela um temperamento meigo e solícito. Entre as diretrizes que Finch dá a ele, uma é curiosa: se for necessário escolher entre uma pessoa e o cão, é o cão que ele deve escolher. Miguel Sapochnik, veterano de Game of Thrones, dirige este conto terno sobre quais atributos, exatamente, definem aquilo a que se chama humanidade. Na Apple TV+.