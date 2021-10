Em disco arrasa-quarteirão, Self Esteem celebra o prazer feminino

Atualizado em 28 out 2021, 17h37 - Publicado em 29 out 2021, 07h00

De grupo musical satírico formado há quatro anos pela artista britânica Rebecca Taylor, de 34 anos, o Self Esteem se transformou neste segundo álbum num dos arrasa-quarteirões pop do ano, à altura de Billie Eilish e Dua Lipa. Desde que deixou de lado sua antiga banda indie, Slow Club, porque estava cansada de ser a “artista heterossexual certinha”, Rebecca passou a compor letras francas e divertidas sobre relacionamentos tóxicos e, como seu nome artístico sugere, lutar pela autoestima feminina. A faixa que dá título ao álbum abusa de experimentalismos eletrônicos sem perder a pegada dançante. Na cativante I Do this All the Time, ela prega: “Não se envergonhe se tudo o que você teve foi diversão / Priorize o prazer”. Bendita autoestima.