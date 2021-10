Em ‘Cowboys’, drama familiar sobre transexualidade tem roupagem faroeste

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Atualizado em 14 out 2021, 18h15 - Publicado em 15 out 2021, 07h00

Acuada por trás de longas madeixas loiras, Joe (Sasha Knight), 10 anos, brada ao pai, Troy (Steve Zahn): “Eu nasci no corpo errado, sou um menino”. Ao contrário da mãe, que se recusa a aceitar a transição da garota, Troy, um homem rústico mas sensível, não demora a trocar os pronomes e a chamá-lo de filho. A crise chega ao extremo quando os dois fogem em uma errática aventura pelas montanhas rumo ao Canadá. A atuação exemplar da dupla casa com a doçura da direção de Anna Kerrigan, que foge dos clichês ao embalar a trama familiar em um belo faroeste moderno. Disponível em plataformas como Now e iTunes.