Em 3ª temporada, a afiada ‘Master of None’ mira nas agruras da vida adulta

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Na primeira temporada, de 2015, a série afiada criada por Alan Yang e Aziz Ansari — que vive o aspirante a ator Dev — tratava de ser jovem e cheio de planos em Nova York; na segunda, em que Dev se transplantava por alguns meses para a Itália, de descobertas. Esta nova leva, entretanto, lida com a vida adulta de fato: concentrando-se no relacionamento de Denise (Lena Waithe) e Alicia (Naomi Ackie) — Dev aparece só de relance —, os cinco episódios falam de projetos e romances fracassados, das amarguras e erros que vêm com o sucesso e da sensação de que o tempo, antes tão amplo, agora corre à revelia dos personagens. Disponível na Netflix.