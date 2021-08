Elza Soares e rapper Renegado dedicam canção à Rebeca Andrade

Aos 91 anos, a cantora Elza Soares não dá a menor indicação de que irá diminuir o ritmo de trabalho. Depois de ter sido internada recentemente para exames de rotina, a artista voltou aos estúdios para gravar seu novo álbum de inéditas, previsto para ser lançado ainda em 2021. Enquanto o disco não sai, ela divulgou nesta sexta-feira, 6, a participação especial no single Black Power (escute aqui), do rapper mineiro Renegado, de 29 anos. “Cantei a pleno pulmões, com toda a minha força, meu amor, minha raiva. Com tudo que eu queria passar com a minha voz nessa música”, disse Elza.

A faixa, uma mistura de rap e trap com samba, foi dedicada pelos dois artistas aos medalhistas olímpicos brasileiros, especialmente a jovem Rebeca Andrade, medalha de ouro na ginástica artística. O outro objetivo da faixa é reforçar a luta contra o preconceito e o racismo estrutural. Na letra, Elza canta: “Deixa a menina correr / Deixa a menina brilhar / Deixa a menina viver / Deixa a menina sonhar”. Segundo eles, a música nasceu como um protesto amoroso diante do flagelo social enfrentado por meninos e meninas negros durante a pandemia.

Essa é a terceira colaboração que Elza faz com Renegado. As outras foram Negão Negra e o clássico de Gilberto Gil e Caetano Veloso, Divino Maravilhoso, para a trilha da novela Amor e Sorte, da Globo. Com produção de Umberto Tavares, a faixa integrará o novo álbum do rapper, 1221. “Tenho a honra de chamá-la de madrinha”, disse Renegado. “Black Power é sobre amor, sobre lutar por nossos direitos, é sobre celebrar nossa gente, nossa cor, nossa resistência, nosso Black Power”, completou ele.