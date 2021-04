Drama musical, ‘Estados Unidos vs. Billie Holiday’ retrata lenda do jazz

Da plateia ouvem-se gritos por Strange Fruit, música que relata de maneira corajosamente dramática os indescritíveis linchamentos de negros que ocorreram nos Estados Unidos no início do século XX. No palco, Billie Holiday, uma das maiores lendas da história do jazz, hesita: o FBI está ali e exige que ela não apresente a canção, pois sua letra despertaria “sentimentos errados” nas pessoas. Quando, finalmente, Billie entoa os primeiros versos, a polícia invade o palco e a retira à força do lugar. A cena brutal deste drama ganha impacto sobretudo devido à atuação marcante de Andra Day — que, ao emprestar sua voz às músicas de Holiday, faturou o Globo de Ouro de atriz e recebeu uma indicação ao Oscar 2021. Centrado no auge da carreira da cantora, o filme retrata também o vício em álcool e drogas que a levaria à morte com apenas 44 anos. Disponível no Amazon Prime Video.