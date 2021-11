Documentário retrata jornada misteriosa de ‘Salvator Mundi’, de Da Vinci

O Leonardo Perdido (The Lost Leonardo, Dinamarca/França, 2021. Disponível em plataformas de aluguel como Now, iTunes e Google Play) Em 2017, Salvator Mundi, atribuído a Leonardo da Vinci, tornou-se o quadro mais caro da história ao ser arrematado em leilão por um comprador desconhecido por 450 milhões de dólares. Desde então, nunca mais foi visto. O documentário, com ritmo de thriller, acompanha a misteriosa jornada da obra, desde seu resgate do limbo, em 2005, ao ser comprada por restauradores por meros 1 175 dólares, até a atribuição duvidosa ao mestre renascentista. O filme explora os desvãos do mercado de arte e sua conexão com sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e até tráfico de armas.