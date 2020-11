Diane Kruger e Martin Freeman brilham em thriller de espionagem israelense

Do nada, Thomas (Martin Freeman) recebe uma ligação de Rachel (Diane Kruger), a agente que ele treinou e depois supervisionou em uma missão em Teerã mas que havia um ano tinha sumido do mapa — e assim, com só uma frase dita ao telefone, toda a cúpula do Mossad, a Inteligência de Israel, se alvoroça e põe em marcha uma caçada. Ao mesmo tempo, o diretor Yuval Adler deslinda a história da novata tão talentosa que foi abandonada na capital iraniana, onde se apaixonou por seu alvo, o empresário Farhad (Cas Anvar). Baseado no romance A Professora de Inglês, do ex-agente israelense Yiftach Reicher Atir, o thriller de espionagem é correto e eficiente — mas parece muito mais que isso graças ao belo desempenho de Diane e de Freeman. Disponível no NOW e outras plataformas.