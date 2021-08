Descobertas do amor embalam ‘Thristier’, enérgico novo álbum de Torres

Os primeiros álbuns de Torres, nome artístico da americana Mackenzie Scott, de 30 anos, foram uma espécie de grito de libertação da rigorosa educação religiosa que teve na infância. Se antes ela cantava sobre a hipocrisia da igreja, agora, em seu quinto álbum, de bem com a vida e noiva da artista plástica Jenna Gribbon, ela canta sobre a descoberta do amor. As faixas, porém, continuam tão enérgicas quanto antes. Hug From a Dinosaur soa como as bandas de shoegaze dos anos 90 e Keep the Devil Out tem uma pegada à la Garbage.