‘Deerskin’: Um interessante conto do absurdo com o ótimo Jean Dujardin

Algo se passou com Georges (Jean Dujardin) e ele agora está fora do eixo, obcecado pela jaqueta vintage de couro de cervo na qual acaba de torrar 7 000 euros — todo seu dinheiro, até o último centavo. Quando se olha no espelho vestido com a peça curtinha e cheia de franjas, porém, ele se vê magnífico, invencível. Confortado por essa sensação de ser maior do que tudo e todos, Georges começa a pôr em prática um plano bizarro para eliminar todas as outras jaquetas em existência, sejam de qual material forem feitas. Mentiras, furtos, roubos, assassinatos — não há linha que ele não esteja disposto a cruzar. Sempre excêntrico, o diretor Quentin Dupieux, de Reality, tece um pequeno mas extraordinariamente coeso conto do absurdo em torno da interpretação formidável de Dujardin. Disponível no NOW e em outras plataformas.

