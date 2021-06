De Lennon a Marvin Gaye, ‘1971’ fala do ano em que a música mudou o mundo

Há quem diga que a história da música pop se divide entre antes e depois do disco What’s Going On, obra-prima de Marvin Gaye lançada em 1971. Cantor de soul dedicado às agruras do coração, Gaye encontrou ali um raro equilíbrio entre músicas envolventes e palatáveis e letras de protesto mirando a desgastante Guerra do Vietnã. O conflito, a explosão no consumo de cocaína e a segunda onda feminista são algumas razões apontadas pela série para explicar por que aquele ano foi tão frutífero para a música, resultando também em trabalhos primorosos de John Lennon, Bob Marley, The Who e Joni Mitchell, entre outros. Disponível no Apple TV+.