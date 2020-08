‘Crimes de Família’, um excelente drama argentino na Netflix

Daniel (Benjamín Amadeo) foi sempre um filho-problema, mas Alicia (Cecilia Roth) nem pestaneja quando recebe a notícia de que as denúncias de abuso e violência que a ex-mulher fez contra ele por fim o levaram à prisão: tem certeza de que ele é inocente. Já Ignacio (Miguel Ángel Solá), o pai que se cansou das confusões com drogas e dinheiro do filho, tem certeza de que Daniel é culpado. No meio da refrega familiar e enquanto se acompanham as audiências do caso no tribunal, outra peça desse jogo entra em cena: Gladys (Yanina Ávila), a empregada muito humilde e devotada de Alicia e Ignacio — que praticamente criam o menino pequeno dela —, também está respondendo por um crime grave. Mal qual? Equilibrando vários suspenses, este sólido drama argentino ganha interesse adicional pelas ótimas interpretações, sobretudo as de Cecilia e Yanina. Disponível na Netflix.