Criatividade renovada: novo disco do Weezer combina indie com orquestra

A pandemia mudou os planos do Weezer, que lançaria em 2021 Van Weezer, influenciado pelo hard rock dos anos 80. Com o projeto suspenso, o grupo deu andamento a outro sonho antigo: um disco que combinasse seu rock indie e orquestra, inspirado por clássicos como Pet Sounds, dos Beach Boys. As letras são irônicas: All My Favorite Songs faz troça das canções lentas e tristes; Playing My Piano fala das intermináveis reuniões pelo Zoom. Gravado só com equipamentos analógicos, OK Human renova a criatividade da banda — que faz 29 anos em 2021.