Com novo disco e vocalista, Lonely The Brave investe em rock melodioso 

Os primeiros discos dos britânicos do Lonely The Brave, fundado em 2008, são pouco conhecidos fora dos domínios da rainha. No novo trabalho, agora com o recém-incorporado vocalista Jack Bennett — o antigo cantor deixou a banda para cuidar da saúde mental —, eles investem em um rock melodioso com letras emotivas e melancólicas. A faixa que dá nome ao disco é tocante, além de econômica nos acordes. Já Bound soa grandiosa e comprova o talento e a versatilidade do novo vocalista.