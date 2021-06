Com bela atuação de Tahar Rahim, ‘O Mauritano’ recria drama de Guantánamo

Quando Mohamedou Ould Slahi publicou o autobiográfico Diário de Guantánamo, em 2015, ele ainda estava preso na base americana na costa de Cuba. Só seria libertado vinte meses depois, após catorze anos de encarceramento sem nem sequer uma acusação formal. Detido no fim de 2001, sob suspeita de ter ajudado a recrutar os terroristas do 11 de Setembro, Slahi (Tahar Rahim) demorou quase uma década até obter o auxílio da advogada Nancy Hollander (Jodie Foster). As diligências dela levantaram tantas imprecisões que até o procurador militar do caso (Benedict Cumberbatch) começou a duvidar da legitimidade do seu trabalho. O diretor Kevin Macdo­nald, de O Último Rei da Escócia, recria o episódio com brio — mas o destaque é a atuação magistral de Rahim. Disponível para aluguel no NOW e em outras plataformas.