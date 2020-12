Coletânea de contos atesta extraordinária escrita de García Márquez

Na obra do Nobel colombiano, romances como Cem Anos de Solidão se mesclam a uma produção de contos também extraordinária. O realismo mágico de García Márquez move as seis historietas da coletânea. Em Um Senhor Muito Velho com Umas Asas Enormes, um idoso alado é tido por anjo e acaba num galinheiro. No conto-­título, uma prostituta brasileira em Barcelona treina um cão para chorar sua morte. As ilustrações de Carme Solé Vendrell são um deleite à parte.