Clássico latino, ‘Memórias de Mama Blanca’ revê a Venezuela do século XX

De pele negra, Blanca Nieves destoava do próprio nome — era um “disparate ambulante”, dizia. Filha da elite criolla, era tratada como “princesa” na fazenda venezuelana onde cresceu, mas decisões ruins a deixam pobre na velhice. O que rebatia com grandeza: amava a todos, até a curiosa vizinha de 12 anos que adentra sua casa sem convite. Ao morrer, Blanca presenteia a amiguinha com cadernos de lembranças reveladoras da Venezuela do século XX. Autobiográfico, o livro de 1929 é um clássico da literatura latina.