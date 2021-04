‘City on a Hill’, uma eletrizante série policial que recria eventos reais

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Odiado pelas forças policiais por ter tentado colocar na cadeia oficiais corruptos, o promotor público negro DeCourcy Ward (Aldis Hodge) é transferido para a muito branca e irlandesa Boston no início dos anos 90 e rapidamente percebe que ninguém ali lhe vai facilitar o trabalho. A não ser por um agente do FBI, Jackie Rohr (Kevin Bacon), que é precisamente o tipo de sujeito que ele detesta — desonesto, cínico, depravado, falastrão e vaidoso —, mas que tem uma ótima rede de informantes (que ele controla de maneiras duvidosas), alto índice de êxito e status de lenda. Criada por um ex-jornalista de Boston, a série recria de forma ficcional eventos reais. Os desdobramentos são complicados, mas eletrizantes, e o elenco é de primeiríssima, começando pelo desempenho memorável de Bacon. Primeira temporada disponível no Paramount+.