Brandi Carlile ecoa Joni Mitchell em canções sobre fé, perda e amor

8 out 2021, 11h10

Aos 40 anos, Brandi Carlile firma-se como um dos grandes nomes da americana, gênero que mistura folk com country, rock e R&B. Em seu sétimo álbum, ela vai buscar inspiração na própria história para cantar sobre aceitação, fé, perda e amor. O resultado soa como uma mistura da sofrência de Adele com a profundidade poética de Joni Mitchell. Na country Mama Warewolf, ela fala sobre maternidade e o casamento com sua esposa, Catherine. Afinadíssima em Stay Gentle, prega que encontrar alegria na escuridão é sabedoria.