Biografia de Nara Leão vai às profundezas da ‘musa da bossa nova’

Embora sucinta, a nova biografia de Nara Leão (1942-1989) vai além do rótulo superficial de “musa da bossa nova”. Mostra a cantora como uma importante artífice da tropicália, com direito a um relato saboroso dos bastidores das gravações da faixa Lindoneia, do disco Tropicália ou Panis et Circensis. Detalhes das investigações a que ela foi submetida pela ditadura também vêm à luz. Na vida pessoal, a biografia revela um frustrado affair com o poeta e crítico Ferreira Gullar.