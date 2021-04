Bem produzida, série ‘Outros’ engrossa tendência do terror racial

Algo terrível marcou a vida dos Emory — um casal e duas filhas — na sua Carolina do Norte natal. De mudança para Los Angeles, onde o engenheiro Henry (Ashley Thomas) inesperadamente conseguiu um emprego em sua área (está-se em 1953, e negros em geral só são aceitos como serviçais), eles percebem que o pesadelo está longe de acabar. Desde que abrem a porta da casa na então branquíssima região de East Compton, os vizinhos se reúnem para perturbá-los, humilhá-los e ameaçá-los. Lucky (Deborah Ayorinde) não é a única a manifestar sinais de desequilíbrio com a perseguição; também as duas meninas estão sucumbindo. Mais esticada que o necessário, a série ainda assim é muito bem produzida e um acréscimo interessante à nova tendência do terror de cunho racial. Disponível na íntegra no Amazon Prime Video.