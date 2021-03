Banda Bernice evidencia originalidade no disco ‘Eau de Bonjourno’

Liderada pela cantora e compositora canadense Robin Dann, Bernice é daquelas bandas tão originais que desafiam classificações. Com sólida formação, inclusive com um mestrado em música na prestigiosa Goldsmiths, de Londres, Dann faz uma instigante mistura de jazz com pop, resultando em composições com toques experimentais e, ao mesmo tempo, radiofônicas. A faixa de abertura, Groove Elation, soa como uma amálgama de Sade com jazz. Na cerebral Personal Bubble, a inspiração mais evidente é a batida do trance. O ritmo lento e contemplativo de Dry River Bed, por fim, convida ao relaxamento e à meditação.