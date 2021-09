Autor sueco ironiza a síndrome de Estocolmo em livro policial

Em uma pacata cidade no interior da Suécia, um grupo de pessoas aleatórias visita um apartamento. Os potenciais compradores do imóvel são detidos ali por um assaltante armado, que saiu de mãos abanando de um roubo a banco malsucedido. Quando todos são liberados, o assaltante desaparece, levando a polícia a crer que um dos reféns (ou todos) está encobrindo o homem. Irônico, o autor sueco se equilibra com destreza entre o humor e o drama, enquanto tece divagações sobre o amor, as coincidências da vida e até o suicídio.