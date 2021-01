Astro do Bee Gees reúne time country em releituras de canções da banda

O último irmão vivo dos Bee Gees reuniu um time de peso da country music para fazer uma excelente releitura de suas músicas. A diva Dolly Parton empresta sua voz à faixa Words, transformando-a em um dueto dramático. Sheryl Crow pega a balada How Can You Mend a Broken Heart e a converte numa faixa excelente para dançar de rosto colado, e o grupo Little Big Town recria no violão o hit setentista How Deep Is Your Love. O resultado é tão orgânico que todas as faixas parecem ter surgido num rincão do Tennessee, e não na Austrália.