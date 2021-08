Arte brasileira feita por minorias conduz ‘Artérias’, nova série do SescTV

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Alinhado com discussões atuais do mundo da arte, sobre o eurocentrismo que domina os corredores de museus e galerias, o canal SescTV lança nesta sexta-feira, 27h, às 20h30, a série Artérias, voltada para a arte contemporânea brasileira produzida por minorias. Os episódios também podem ser vistos na plataforma de streaming do Sesc.

São 26 minidocumentários, com pouco mais de 15 minutos cada, protagonizados por artistas negros, indígenas e trans. O primeiro episódio traz o artista visual Jaider Esbell, da etnia Makuxi, de Boa Vista, Roraima. Antes funcionário público, Esbell se desligou da Eletrobras após lançar o livro Terreiro de Makunaima (2012) e começar a pintar. Inspirado em lendas, mitos e vivências, ele logo atrai os olhares do meio artístico, com exposições inclusive na Europa.

Os episódios trazem personagens bastante diversos entre si. Entre eles estão ainda Emanoel Araújo, fundador do Museu Afro Brasil, a educadora e artista plástica Rosana Paulino, a escultora trans Lyz Parayzo, e a muralista Daiara Tukano, entre outros interessantes nomes da arte contemporânea nacional, como Flávio Cerqueira, Maxwell Alexandre, Yacunã Tuxá, Paulo Nazareth e Dalton Paula.