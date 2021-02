Arlo Parks entrega poesia e sinceridade em excepcional disco de estreia

Arlo Parks é quase um caldeirão multicultural ambulante — ela é britânica de origem nigeriana, chadiana e francesa. Antes mesmo de lançar este seu excepcional disco de estreia, a cantora de 20 anos já era saudada como uma poetisa revelação. Arlo faz letras com mensagens afetuosas e de conforto, embaladas em imagens poéticas e na sua voz suave e incomum. “Você não deve ter medo de chorar na minha frente”, canta ela em Hope, que fala sobre amizade. A sinceridade com que interpreta temas tão delicados conquistou até Michelle Obama, que incluiu algumas faixas de Collapsed in Sunbeams em sua playlist. Ainda é fevereiro, mas o excelente début de Arlo já se impõe como um favorito a melhor disco do ano.