Alicia Keys lança novo álbum introspectivo e envolvente

Das quinze músi­cas do novo álbum de Alicia Keys, oito já haviam sido lançadas nos últimos meses, adiantando aos fãs que este seria um dos trabalhos menos dançantes e mais introspectivos da pianista. As faixas, porém, não deixam de ser envolventes e sensuais, como Time Machine, que fala sobre permitir que o passado fique para trás. Ou singelas e amáveis — caso de Good Job, em que ela canta sobre os trabalhadores que dão duro no dia a dia. O R&B, um dos estilos que domina melhor, está presente em So Done, em que divide os vocais com o rapper Khalid.