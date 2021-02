Agualusa analisa efeitos do isolamento em livro feito antes da pandemia

Um festival reúne dezenas de escritores na pitoresca Ilha de Moçambique. Tudo vai bem até que uma tempestade os deixa isolados, sem telefone, internet e nenhum contato com o mundo lá fora. Ao longo de vários dias, eles se afundam em paranoias e delírios, trazendo à luz personagens fantasiosos de seus livros, enquanto refletem sobre suas vidas. O romance do autor angolano foi escrito antes da pandemia, mas examina com suspense e humor um assunto na ordem do dia: os efeitos do isolamento sobre as pessoas.