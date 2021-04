Afinação exemplar de Amy Lee faz valer novo álbum do Evanescence

Fiel à marca que consagrou o Evanescence no início dos anos 2000, o novo álbum do grupo americano prova que a mistura de hard rock com a potente voz da soprano Amy Lee ainda funciona bem. O mesmo não pode ser dito das letras, que continuam de uma grandiloquência vazia. The Game Is Over fala sobre mudar para se adaptar, e a pesada Blind Belief prega que é preciso ter fé nas gerações futuras. A deficiência é amplamente compensada pela interpretação de Amy, que segura as notas mais altas com afinação exemplar.