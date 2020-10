‘Adultos’ lança um divertido olhar sobre paranoias da era dos influencers

Atualizado em 15 out 2020, 19h24 - Publicado em 16 out 2020, 07h00

Aos 35 anos, Jenny tem tudo para ser feliz. Ela namora um fotógrafo famoso, mora em casa própria e destila conselhos em uma revista feminina. Mas as conquistas se diluem na obsessão da moça pelas redes sociais e pela manutenção das aparências. A certa altura, ela volta a morar com a mãe, liberal com quem tem pouca afinidade. A personagem — que tem sido comparada à notória Bridget Jones — lança um divertido olhar sobre as paranoias da era dos influenciadores.

