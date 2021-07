Abi Daré expande refinada tradição de livros que reverberam no mundo real

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

“Por que as mulheres na Nigéria parecem estar sofrendo por tudo mais que os homens?”, se pergunta Adunni, de 14 anos. Apesar de criança, ela está prestes a se casar ilegalmente para dar dinheiro ao pai e acaba como escrava doméstica em Lagos. Um de seus sonhos é estudar. Outro está estampado no título: Adunni quer ter uma voz forte. O romance da autora nigeriana expande uma refinada tradição de histórias que esperam criar mudanças no mundo real.