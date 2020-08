‘A Química que Há Entre Nós’ comprova talento em ascensão de Lili Reinhart

Grace (Lili Reinhart) acaba de ser transferida para a escola de Henry (Austin Abrams). A curiosidade sobre a bela e arredia desconhecida atrai o rapaz, encarregado de dividir com ela as funções de editor do jornal do colégio. Henry almeja uma aventura que lhe tire do marasmo. A moça, na contramão, carrega uma bagagem de traumas. A jornada dará início a um relacionamento profundo e ao amadurecimento. O filme comprova o talento em ascensão de Lili, conhecida pela série teen Riverdale, e ainda posiciona o Prime Video com elegância na disputa pelo público jovem, corrida liderada pela concorrente Netflix.