‘A Misteriosa Sociedade Benedict’, uma adorável série contra o pessimismo

Estudioso, inteligentíssimo e com coração generoso, o pequeno Reynie (o incrível Mystic Inscho) é tido no orfanato como esquisito. Mas talvez em uma escola de excelência acadêmica ele se sinta à vontade. Os testes de seleção são bizarros, e só mais três crianças são aprovadas: o tímido Sticky (Seth Carr), a despachada Kate (Emmy DeOliveira) e a rabugenta Constance (Marta Kessler). Tudo, porém, não passou de um estratagema do senhor Benedict (Tony Hale), que vê no quarteto a chave para reverter o estado coletivo de pessimismo em que a humanidade mergulhou. Excêntrica, doce e melancólica na medida certa, e com seu visual vintage de fantasia, a série adaptada do livro de Trenton Lee Stewart é um acerto notável. Novos episódios às sextas no Disney+.