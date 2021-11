À la romance policial, ‘Casa Gucci’ investiga morte de diretor da marca

No dia 27 de março de 1995, o empresário italiano Maurizio Gucci foi morto com quatro tiros à queima-roupa em Milão. Dois anos antes, ele havia vendido sua parte na poderosa grife que leva seu sobrenome. O chocante assassinato foi encomendado pela ex-esposa do magnata, a socialite Patrizia Reggiani. Em ritmo de romance policial, o livro de Sara Gay Forden faz uma detalhada investigação do crime enquanto acompanha a ascensão da marca. A obra inspirou o filme de mesmo nome de Ridley Scott, previsto para este ano.