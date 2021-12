‘A História de Shuggie Bain’ é peculiar mergulho na relação de mãe e filho

Assim como tantas outras crianças afetadas pela pobreza ao redor do mundo, Shuggie é obrigado a amadurecer rápido demais. Vivendo em Glasgow, na Escócia, nos anos 1980, ele enfrenta a escassez do período de políticas austeras de Margaret Thatcher em uma família desfeita: o pai o abandonou, os dois irmãos mais velhos também. Restaram ele e a mãe, Agnes, uma mulher instável que se divide entre o amor pelo filho e o vício no álcool. Shuggie se vê responsável pelos cuidados da mãe, mas ela não consegue protegê-lo enquanto ele cresce e se descobre gay. Pintado com cores autobiográficas, o livro, vencedor do Booker Prize, marca a vigorosa estreia de Stuart na literatura. Criado em um arranjo familiar parecido, o autor vai além do caos da pobreza e olha com delicadeza e intimidade para a relação única entre mãe e filho.