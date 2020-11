‘A Escolhida’: O horror da escravidão convertido em thriller sobrenatural

Na fazenda de algodão, enquanto alguns escravos seguem com o trabalho, outros são caçados, castigados, executados — e, nessa noite, Eden (Janelle Monáe), o pivô da comoção, será estuprada, espancada e marcada a ferro pelo senhor da plantação, um general confederado cujos soldados vigiam implacavelmente os negros escravizados. De repente, porém, Eden acorda e se vê no presente. Ela agora é Veronica, escritora de sucesso, feliz no casamento e mãe de uma menina pequena. O que exatamente está se passando é uma das surpresas deste filme fortíssimo — para alguns, ultrajante — dos diretores Gerard Bush e Christopher Renz, que ninguém diria serem estreantes: da atmosfera irreal à catarse para a qual é conduzida a atuação de Janelle, eles estão no controle de cada detalhe. Disponível no NOW e outras plataformas.

