‘A Alma Perdida’, um cativante livro infantil de Olga Tokarczuk

“Era uma vez um homem que trabalhava com muita pressa, e que já há muito tempo tinha deixado a própria alma em algum ponto distante.” A frase filosófica conduz o cativante livro infantil da polonesa Olga Tokarczuk, Nobel de Literatura de 2018. Depois de esquecer o próprio nome, o homem ouve de uma médica que a solução é aguardar até que a alma, deixada para trás na correria, reencontre seu corpo. O texto enxuto ganha força com as belas ilustrações de Joanna Concejo, cujos traços melancólicos e sem cor se transformam quando o esperado encontro ocorre.