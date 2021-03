Zara, filha da princesa Anne, teve o terceiro filho no chão do banheiro

Primeiro foi o príncipe Harry que, aos 36 anos, anunciou haver arranjado seu primeiro emprego de verdade — fará parte da diretoria de uma startup que trata de saúde mental (nem um pio sobre salário). Agora é sua prima Zara, 39 anos, filha da princesa Anne, que experimenta a realidade nua e crua: sem tempo de chegar ao hospital, teve o terceiro filho no chão do banheiro da sua casa. Lucas, 3,7 quilos, o décimo bisneto da rainha Elizabeth, nasceu sobre um tapetinho de ginástica providenciado pelo marido de Zara, Mike Tyndall, ex-jogador de rúgbi. “Foi correr até a sala de ginástica, pegar o tapete, entrar no banheiro, colocá-lo no chão, jogar as toalhas e força, força, força”, descreveu ele em uma entrevista. Felizmente, a parteira que haviam acionado quando o trabalho de parto se intensificou estava nas vizinhanças, a caminho do hospital, e chegou a tempo de ajudar. Mãe e filho — que não tem título e é o 22º na linha de sucessão ao trono — passam bem. A rainha e o marido, o príncipe Philip, enviaram seus cumprimentos e prometem visitar o bebê “quando as circunstâncias permitirem”.

Publicado em VEJA de 31 de março de 2021, edição nº 2731