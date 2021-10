‘Se você apoia Bolsonaro, deixe de me seguir’, pede Xuxa no Instagram

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 11 out 2021, 21h37 - Publicado em 11 out 2021, 21h36

Por Cleo Guimarães Atualizado em 11 out 2021, 21h37 - Publicado em 11 out 2021, 21h36

Xuxa Meneghel mais uma vez não poupou críticas a Jair Bolsonaro. Impedido de ir à partida entre Santos e Grêmio, no domingo (10), por não apresentar o comprovante de imunização contra a Covid-19, o presidente se revoltou e queixou-se aos seus apoiadores. “Por que isso? Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina”. Em seu perfil do Instagram, a apresentadora escreveu: “Eu lhe respondo, senhor presidente. Estamos numa pandemia, a lei serve para todos. Assim protegemos as pessoas. Já morreram 600 mil”.

Em letras garrafais, Xuxa ainda o chama de genocida e pede aos seus quase 12 milhões de followers que deixem de segui-la, caso apoiem a atitude do presidente. No final da legenda, ela solicita a “a quem for a favor da vida” que assine o pedido de impeachment de Bolsonaro.