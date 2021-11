Você viu? Jair Bolsonaro vira piada na TV americana; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi motivo de piadas, muitas piadas, no programa “The Late Show”, uma das maiores audiências da TV americana. Por causa de sua gafe recente – ele confundiu John Kerry, enviado dos Estados Unidos para tratar de questões climáticas, com o ator Jim Carrey, de “Debi & Loide”.

Durante entrevista a jornalistas italianos, o presidente confundiu os nomes de John Kerry e Jim Carrey, e ainda fez um clima de suspense sobre os assuntos abordados na reunião com “Carrey”. “Conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês”, disse.

O apresentador Stephen Coulbert deitou e rolou ao ironizá-lo. “Eu acho que ele realmente quis dizer Jim Carrey. Afinal, muitos países prometeram reduzir a emissão (de gases), mas eu digo: mentiroso!”, disse o apresentador, numa menção ao filme “O Mentiroso”, protagonizado por Carrey. Stephen fez outras piadas de duplo sentido usando os filmes com o ator. Em uma delas, ela afirma que é preciso ser “Debi & Loide” para acreditar nos chefes de estado. Ele ainda citou “Todo Poderoso”, “Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças” e “O Mundo de Andy”. Veja:

Brazil’s president claims he spoke with Jim Carrey about climate policy. pic.twitter.com/O0ZHOanIUh — The Late Show (@colbertlateshow) November 3, 2021