‘Vê no Google como pegar carona em voo da FAB’, diz maquiador de Michelle

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O avião da Força Aérea Brasileira que transportou de Brasília para São Paulo a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), a primeira-dama Michelle Bolsonaro e sete parentes, em agosto, trouxe mais uma pessoa de carona, no trajeto de volta: o maquiador Agustín Fernandez.

Ele foi o anfitrião de uma festa num restaurante badalado da capital paulista, que teve Damares e Michelle entre as convidadas. Oficialmente, as duas (e os parentes da primeira-dama) alegaram um evento do programa social do governo para fazer a viagem. Agustin não nega (muito pelo contrário) que tenha desfrutado da regalia parlamentar para viajar de São Paulo para Brasília no avião da Força Aérea – o que é proibido por lei, já que a frota da FAB funciona somente para transporte de autoridades.

À época da festa, o maquiador foi criticado nas redes por uma influenciadora, que o acusou de se aproximar da primeira-dama por interesse. “A mamata vai acabar”, sentenciou Ariadna Arantes. Agustin retrucou e a chamou de “irrelevante”, para emendar com a seguinte mensagem: “PS: procure no Google como se alistar de carona em voo da FAB”.

A influenciadora então rebateu: “Eu não vou procurar no Google como me alistar de carona no voo da FAB, sabe por quê? Quando eu quero viajar para o Egito, França, Estados Unidos, África do Sul, Irlanda do Norte, Argentina, Irlanda, Inglaterra, Áustria, Hungria, Espanha, Portugal, México, Alemanha, Holanda, Tailândia, Dinamarca, Suécia, dentre outros países que eu fui, eu pago com meu dinheiro, não pego carona. Isso deixo para você, encostada na mulher do presidente”.