Quem é o único brasileiro com uma música entre as 500 melhores da história

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dezessete anos após sua última versão, a revista Rolling Stone divulgou uma nova lista das 500 músicas consideradas “As melhores da história”. A única representante brasileira nesta seleção é Ponta de Lança Africano (Umbabarauma), de Jorge Ben Jor, que é descrito pela publicação como um “artista versátil”. A revista também exalta sua capacidade de “combinar, sem esforço bossa nova e samba com rock e funk”.

Primeira faixa do álbum África Brasil, de 1976, Ponta de Lança Africano aparece em 351º lugar – à frente, por exemplo, de It Was a Good Day (Ice Cube); Sweet Dreams (Are Made of This), Eurythmics; e Rock With You (Michael Jackson), que vêm, pela ordem, nas três colocações seguintes.

A grande campeã do ranking é Respect, composição de Otis Redding na voz de Aretha Franklin. A canção foi cantada no funeral de Martin Luther King e adotada como hino por feministas e representantes do movimento a favor das liberdades civis. Veja abaixo as dez primeiras colocadas na lista da Rolling Stone:

Respect – Aretha Franklin (1967)

Fight the power – Public Enemy (1989)

A change is gonna come – Sam Cooke (1964)

Like a rolling stone – Bob Dylan (1965)

Smells like teen spirit – Nirvana (1991)

What’s going on – Marvin Gaye (1971)

Strawberry fields forever – The Beatles (1967)

Get ur freak on – Missy Elliott (2001)

Dreams – Fleetwood Mac (1977)

Hey ya! – Outkast (2003)