Uma nova data marcante no calendário da Nobel da Paz Malala Yousafzai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nove anos depois de levar um tiro na cabeça de radicais talibãs por insistir em ir à escola e sete anos depois de ganhar o Nobel da Paz, a paquistanesa Malala Yousafzai, 24 anos, cravou no calendário uma nova data marcante: 9 de novembro de 2021, quando se casou (na verdade, assinou um contrato de intenção) com Asser Malik em uma discreta cerimônia islâmica em Birmingham, no Reino Unido, onde mora.

O noivo é técnico de críquete e não se sabe como e quando se conheceram. Mas encontro arranjado não foi: no começo do ano, o pai de Malala, Ziauddin Yousafzai, disse em entrevista que, contrariando as tradições familiares, iria permitir que ela escolhesse o marido que bem entendesse.

Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2021, edição nº 2764