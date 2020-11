Thiago Nigro lança gibi ‘Como Cuidar do Seu Dinheiro’

O interesse pelo mercado financeiro não surgiu de forma natural para o youtuber Thiago Nigro, 30 anos. Foi na faculdade de relações internacionais, ao assistir a palestras e filmes como À Procura da Felicidade (2006), que ele percebeu a vocação e mudou de área. Hoje, ao falar com 4 milhões de inscritos no seu canal de finanças O Primo Rico, ele notou em si e no público um problema nacional: a falta de educação financeira na infância. Surgiu então a iniciativa de escrever, ao lado de Mauricio de Sousa, o gibi Como Cuidar do Seu Dinheiro, que será lançado na próxima semana pela editora HarperCollins. Na HQ, a Turma da Mônica aprende lições desde a importância de planejar o futuro até de onde vem o dinheiro. “Criança acha que cartão de crédito é dinheiro infinito. Ela precisa saber que não é.” Autor do livro Do Mil ao Milhão, com mais de 500 000 cópias vendidas, Nigro bate na tecla de que ser econômico não é ser pão-duro. “Guardo dinheiro para realizar sonhos e viver em paz. Dinheiro não deve ser um problema.”

Publicado em VEJA de 18 de novembro de 2020, edição nº 2713